Intel Aktie 941595 / US4581401001
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06.10.2026 20:27:13
Intel Aktie News: Intel büsst am Dienstagabend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 115,05 USD abwärts.
Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 115,05 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'647 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 112,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 117,02 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 9'391'573 Intel-Aktien umgesetzt.
Bei 142,34 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 23,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 32,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.07.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2026 1,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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