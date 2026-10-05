NYSE-Handel: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus

Am Montag erhöht sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0.17 Prozent auf 7’736.11 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64.019 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.075 Prozent auf 7’728.55 Punkte an der Kurstafel, nach 7’722.72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’739.11 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’727.59 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der S&P 500 bei 7’718.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’483.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 6’715.79 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.80 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell PTC (+ 34.92 Prozent auf 194.33 USD), Cerebras Systems (+ 9.07 Prozent auf 181.53 USD), Bath Body Works (+ 6.29 Prozent auf 17.07 USD), Autodesk (+ 5.82 Prozent auf 224.35 USD) und Western Digital (+ 4.82 Prozent auf 435.31 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil CH Robinson Worldwide (-9.24 Prozent auf 143.15 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.26 Prozent auf 30.98 USD), Lennar (-3.85 Prozent auf 76.74 USD), Align Technology (-2.74 Prozent auf 139.81 USD) und DENTSPLY SIRONA (-2.65 Prozent auf 8.44 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 3’414’069 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 5.044 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch