Marvell Technology Aktie 111229262 / US5738741041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ 100 im Fokus
|
13.08.2026 18:01:07
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne
Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.
Am Donnerstag steigt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.90 Prozent auf 30’010.77 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.139 Prozent fester bei 29’784.06 Punkten, nach 29’742.60 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30’159.56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’757.62 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’264.10 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 29’366.94 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 23’849.04 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19.06 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 13.34 Prozent auf 1’523.64 USD), Western Digital (+ 7.66 Prozent auf 488.88 USD), Micron Technology (+ 5.59 Prozent auf 962.27 USD), Intel (+ 4.84 Prozent auf 105.84 USD) und Marvell Technology (+ 4.78 Prozent auf 227.46 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Cisco (-8.73 Prozent auf 113.06 USD), PDD (-4.75 Prozent auf 84.81 USD), SpaceX (-3.08 Prozent auf 141.65 USD), Ross Stores (-2.20 Prozent auf 242.80 USD) und Autodesk (-2.09 Prozent auf 244.29 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’239’466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.570 Bio. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marvell Technology
|
13.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Marvell Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Marvell Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marvell Technology von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Marvell Technology
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Cisco am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30’084.50
|1.15%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.