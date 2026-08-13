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13.08.2026 16:29:00

Intel Aktie News: Intel präsentiert sich am Nachmittag fester

Intel Aktie News: Intel präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 105,29 USD nach oben.

Intel
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Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,3 Prozent auf 105,29 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'841 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 106,17 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 101,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5'895'201 Intel-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 26,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 21,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,71 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Am 23.07.2026 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 16.13 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12.86 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2026 1,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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