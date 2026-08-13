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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 13.08.2026 22:33:47

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende

Das machte das Börsenbarometer in New York am Donnerstag zum Handelsende.

Anika Therapeutics
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Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.81 Prozent auf 26’803.03 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.161 Prozent fester bei 26’631.34 Punkten, nach 26’588.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’875.52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’612.85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0.459 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25’873.18 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 26’402.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21’713.14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15.35 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 21.32 Prozent auf 9.90 USD), Nissan Motor (+ 9.05 Prozent auf 2.06 USD), Harmonic (+ 9.00 Prozent auf 13.08 USD), Fiserv (+ 7.64 Prozent auf 55.50 USD) und Agilysys (+ 7.31 Prozent auf 115.20 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nortech Systems (-15.45 Prozent auf 12.75 USD), Monolithic Power Systems (-4.38 Prozent auf 1’362.55 USD), Anika Therapeutics (-3.90 Prozent auf 21.17 USD), TransAct Technologies (-3.86 Prozent auf 5.11 USD) und Century Aluminum (-3.70 Prozent auf 46.39 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 30’321’515 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.570 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 20.91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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