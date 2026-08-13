Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Der S&P 500 legte im NYSE-Handel letztendlich um 0.65 Prozent auf 7’798.99 Punkte zu. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62.430 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.318 Prozent stärker bei 7’773.13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’748.50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7’763.18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’816.70 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.610 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, stand der S&P 500 bei 7’515.34 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 7’444.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’466.58 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.71 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 13.67 Prozent auf 1’528.11 USD), CoStar Group (+ 8.36 Prozent auf 33.05 USD), The Trade Desk A (+ 7.93 Prozent auf 14.56 USD), Fiserv (+ 7.64 Prozent auf 55.50 USD) und Western Digital (+ 7.31 Prozent auf 487.29 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Tapestry (-16.49 Prozent auf 128.39 USD), Cerebras Systems (-11.85 Prozent auf 231.01 USD), Cisco (-8.40 Prozent auf 113.47 USD), Coherent (-7.99 Prozent auf 327.23 USD) und Lumentum (-5.58 Prozent auf 880.41 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30’321’515 Aktien gehandelt. Mit 4.570 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch