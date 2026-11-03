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init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807

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03.11.2026 17:34:54

init innovation in traffic systems SE Buy

init innovation in traffic systems
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation von 67,50 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie das gekappte operative Gewinnziel hervor - nach einem schwachen dritten Quartal. Er macht dafür aber vorübergehende Einflussfaktoren verantwortlich. Der Kurseinbruch am Tag der Zahlenvorlage wirke daher auf ihn übertrieben. Das Unternehmen müsse erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln könne./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.05 € 		Abst. Kursziel*:
47.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
105.70%
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst 		KGV*:
-
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