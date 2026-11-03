init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807
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init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation von 67,50 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie das gekappte operative Gewinnziel hervor - nach einem schwachen dritten Quartal. Er macht dafür aber vorübergehende Einflussfaktoren verantwortlich. Der Kurseinbruch am Tag der Zahlenvorlage wirke daher auf ihn übertrieben. Das Unternehmen müsse erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln könne./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.05 €
|
Abst. Kursziel*:
47.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
105.70%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
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|init innovation in traffic systems Buy
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