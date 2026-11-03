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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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Bilanz im Blick 03.11.2026 22:13:00

Super Micro-Aktie zieht an: Starke Geschäftszahlen und optimistischer Ausblick

Super Micro-Aktie zieht an: Starke Geschäftszahlen und optimistischer Ausblick

Die Erwartungen an Super Micro waren hoch: So schlug sich das Techunternehmen im abgelaufenen Geschäftsquartal.

Super Micro Computer
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Super Micro Computer hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal des Fiskaljahres 2027 veröffentlicht. Analysten hatten im Vorfeld mit einem kräftigen Umsatzwachstum gerechnet.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Analysten erwarteten bei den Erlösen ein kräftiges Plus gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem Super Micro Computer einen Umsatz von 5,02 Milliarden US-Dollar erzielt hatte. Die durchschnittlcihe Schätzung der Experten belief sich auf 16,26 Milliarden US-DOollar, tatsächlich erzielte das Unternehmen im Berichtsquartal Erlöse von 19,5 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen.

Auch beim Gewinn je Aktie hatten die Experten mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet. Der Konsens der Analysten lag bei 1,06 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,35 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Tatsächlich erzielte Super Micro Computer einen Gewinn von 1,81 US-Dollar je Aktie. Damit fiel das Ergebnis ebenfalls höher gegenüber der durchschnittlichen Analystenschätzung aus.

Super Micro Computer hebt Jahresprognose an

Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 19,5 und 21,5 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich über den Konsenserwartungen von 16,53 Milliarden US-Dollar. Zudem hebt das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an: Statt der bisher veranschlagten 65 bis 72 Milliarden US-Dollar wird nun ein Jahresumsatz von 72 bis 82 Milliarden US-Dollar angestrebt.

An der Börse reagierte die Super Micro-Aktie auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Sprung um rund sechs Prozent auf 33,12 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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