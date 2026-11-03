Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag leichter

Um 12:08 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 1.08 Prozent auf 18’020.47 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90.431 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.585 Prozent auf 18’111.09 Punkte an der Kurstafel, nach 18’217.69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’111.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17’851.49 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SDAX mit 18’194.70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der SDAX bei 18’524.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 16’543.43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3.83 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Basler (+ 4.64 Prozent auf 23.70 EUR), SFC Energy (+ 3.60 Prozent auf 18.40 EUR), SMA Solar (+ 3.60 Prozent auf 50.60 EUR), Drägerwerk (+ 2.35 Prozent auf 104.60 EUR) und Medios (+ 2.35 Prozent auf 11.34 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen TeamViewer (-26.14 Prozent auf 5.34 EUR), init innovation in traffic systems SE (-6.69 Prozent auf 30.70 EUR), ATOSS Software (-5.44 Prozent auf 88.60 EUR), GFT SE (-4.57 Prozent auf 27.15 EUR) und OHB SE (-2.76 Prozent auf 211.00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 3’398’932 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.097 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch