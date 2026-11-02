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03.11.2026 17:39:30

HUGO BOSS Neutral

HUGO BOSS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen und der Prognosesenkung des Modekonzerns ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. An ihrer Umsatzschätzung für 2026 habe sich aber kaum etwas geändert, da sie schon vor den Zahlen mit einem währungsbereinigten Rückgang im Rahmen der neuen Boss-Prognose gerechnet habe. Sie schraubte zwar ihre operativen Ergebniserwartungen (Ebit) nach unten. Wegen ihres weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraums änderte sich dadurch aber nichts am Kursziel./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:52 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
38.33 € 		Abst. Kursziel*:
4.36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
38.57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.71%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
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