HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen und der Prognosesenkung des Modekonzerns ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. An ihrer Umsatzschätzung für 2026 habe sich aber kaum etwas geändert, da sie schon vor den Zahlen mit einem währungsbereinigten Rückgang im Rahmen der neuen Boss-Prognose gerechnet habe. Sie schraubte zwar ihre operativen Ergebniserwartungen (Ebit) nach unten. Wegen ihres weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraums änderte sich dadurch aber nichts am Kursziel./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
38.33 €
|
Abst. Kursziel*:
4.36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.71%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
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