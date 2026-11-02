Montagshandel in Frankfurt: SDAX klettert nachmittags

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.37 Prozent höher bei 18’123.12 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90.364 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.080 Prozent auf 18’070.54 Punkte an der Kurstafel, nach 18’056.13 Punkten am Vortag.

Bei 18’216.57 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’061.63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’194.70 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’302.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SDAX auf 16’731.99 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4.42 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6.61 Prozent auf 74.20 EUR), HelloFresh (+ 5.56 Prozent auf 2.85 EUR), Mutares (+ 4.77 Prozent auf 27.45 EUR), STO SE (+ 3.63 Prozent auf 108.60 EUR) und Douglas (+ 3.10 Prozent auf 7.98 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen init innovation in traffic systems SE (-20.72 Prozent auf 32.90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3.23 Prozent auf 1.11 EUR), TeamViewer (-2.60 Prozent auf 7.12 EUR), Hypoport SE (-2.58 Prozent auf 79.40 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.79 Prozent auf 27.38 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 757’918 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5.097 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch