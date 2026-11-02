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02.11.2026 15:58:14
Montagshandel in Frankfurt: SDAX klettert nachmittags
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.
Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.37 Prozent höher bei 18’123.12 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90.364 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.080 Prozent auf 18’070.54 Punkte an der Kurstafel, nach 18’056.13 Punkten am Vortag.
Bei 18’216.57 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’061.63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’194.70 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’302.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SDAX auf 16’731.99 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4.42 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6.61 Prozent auf 74.20 EUR), HelloFresh (+ 5.56 Prozent auf 2.85 EUR), Mutares (+ 4.77 Prozent auf 27.45 EUR), STO SE (+ 3.63 Prozent auf 108.60 EUR) und Douglas (+ 3.10 Prozent auf 7.98 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen init innovation in traffic systems SE (-20.72 Prozent auf 32.90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3.23 Prozent auf 1.11 EUR), TeamViewer (-2.60 Prozent auf 7.12 EUR), Hypoport SE (-2.58 Prozent auf 79.40 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.79 Prozent auf 27.38 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 757’918 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5.097 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SDAX-Titel
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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