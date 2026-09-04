init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807
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init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Init Innovation nach einer Management-Roadshow auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese habe seine positive Einschätzung der Aktien des Anbieters von IT-, Telematik- und Ticketing-Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr gefestigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sprach von einem bewährten Geschäftsmodell, das von strukturellen Wachstumstrends profitiere./la/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.65 €
|
Abst. Kursziel*:
37.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.86%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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