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init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807

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04.09.2026 20:15:01

init innovation in traffic systems SE Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Init Innovation nach einer Management-Roadshow auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese habe seine positive Einschätzung der Aktien des Anbieters von IT-, Telematik- und Ticketing-Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr gefestigt, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sprach von einem bewährten Geschäftsmodell, das von strukturellen Wachstumstrends profitiere./la/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.86%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
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