Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags leichter

Um 15:40 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0.53 Prozent auf 18’121.54 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90.431 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.585 Prozent schwächer bei 18’111.09 Punkten, nach 18’217.69 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’190.96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17’851.49 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 18’194.70 Punkten bewertet. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 18’524.47 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 16’543.43 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.41 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Basler (+ 6.62 Prozent auf 24.15 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5.77 Prozent auf 11.00 EUR), PVA TePla (+ 5.62) Prozent auf 31.18 EUR), SFC Energy (+ 4.73 Prozent auf 18.60 EUR) und SMA Solar (+ 4.73 Prozent auf 51.15 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-26.35 Prozent auf 5.33 EUR), init innovation in traffic systems SE (-7.45 Prozent auf 30.45 EUR), ATOSS Software (-4.59 Prozent auf 89.40 EUR), GFT SE (-4.04 Prozent auf 27.30 EUR) und CEWE Stiftung (-3.75 Prozent auf 112.80 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’756’529 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5.097 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch