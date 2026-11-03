init innovation in traffic systems Aktie 1265285 / DE0005759807
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init innovation in traffic systems SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Init Innovation von 60 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei für den Hersteller von Soft- und Hardware für den Verkehr schwach verlaufen, schrieb Christian Cohrs in einer Studie am Dienstag. Verhaltene Ausgaben der Kunden hätten eine geringere Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 zur Folge gehabt./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: init innovation in traffic systems SE Buy
|
Unternehmen:
init innovation in traffic systems SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.05 €
|
Abst. Kursziel*:
4.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.59%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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