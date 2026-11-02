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02.11.2026 17:58:13
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind
Der SDAX verzeichnete letztendlich Kursgewinne.
Am Montag bewegte sich der SDAX via XETRA letztendlich 0.89 Prozent stärker bei 18’216.85 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.364 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’070.54 Zählern und damit 0.080 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’056.13 Punkte).
Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 18’061.63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’245.55 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’194.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’302.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16’731.99 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4.96 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9.05 Prozent auf 75.90 EUR), HelloFresh (+ 7.38 Prozent auf 2.90 EUR), Mutares (+ 4.77 Prozent auf 27.45 EUR), Medios (+ 4.73 Prozent auf 11.08 EUR) und CEWE Stiftung (+ 4.64 Prozent auf 117.20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil init innovation in traffic systems SE (-20.72 Prozent auf 32.90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4.36 Prozent auf 1.10 EUR), OHB SE (-3.13 Prozent auf 217.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.44 Prozent auf 27.20 EUR) und Energiekontor (-2.13 Prozent auf 23.00 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’398’301 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.097 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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