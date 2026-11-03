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03.11.2026 22:12:21
AMD liefert starke Zahlen und stellt weiteres Wachstum in Aussicht - Aktie hebt ab
Das Zahlenwerk des Chipriesen AMD war mit Spannung erwartet worden. Dabei hatten Anleger nicht nur Umsatz und Ergebnis im Blick.
AMD (Advanced Micro Devices) hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2027 veröffentlicht. Dabei konnte der Halbleiterkonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen.
AMD übertrifft Erwartungen bei Umsatz und Gewinn
Beim Gewinn je Aktie hatten die Experten im Vorfeld mit durchschnittlich 1,95 US-Dollar gerechnet. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte AMD noch einen Gewinn von 0,75 US-Dollar je Aktie erzielt. Mit einem tatsächlichen Ergebnis von 2,05 US-Dollar je Aktie lag der Konzern nun über der durchschnittlichen Analystenschätzung.
Auch beim Umsatz hatten die Analysten mit einem deutlichen Wachstum gerechnet. Während die Prognosen im Schnitt bei 13,10 Milliarden US-Dollar lagen und AMD im Vorjahreszeitraum noch Erlöse von 9,25 Milliarden US-Dollar verbucht hatte, belief sich der tatsächliche Umsatz nun auf 13,4 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen auch in dieser Hinsicht die Erwartungen.
AMD mit starkem Umsatzausblick – Aktie legt zu
Für das vierte Quartal rechnet AMD mit einem Umsatz von rund 17 Milliarden US-Dollar. Dies würde gegenüber dem Vorquartal einem weiteren Wachstum von etwa 27 Prozent entsprechen.
An der Börse sorgten die Quartalszahlen für positive Reaktionen: Die AMD-Aktie sprang um 6,23 Prozent auf 514,07 US-Dollar nach oben.
Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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