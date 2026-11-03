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03.11.2026 15:33:00
Palantir-Aktie dennoch tiefer: Quartalsbericht fällt stärker aus als prognostiziert
Der Datenanalyse-Spezialist Palantir hat am Montag Einblick in seine Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2026 gewährt. Wie es um Gewinn und Umsatz bestellt ist.
Die Erlöse stiegen auf 2,31 Milliarden US-Dollar, nachdem im dritten Quartal 2025 noch 1,18 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Von 22 Analysten war im Schnitt ein Umsatz von 2,18 Milliarden US-Dollar prognostiziert worden.
Für das Gesamtjahr 2026 trauen 33 Analysten Palantir im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 US-Dollar zu, nach 0,63 US-Dollar im Vorjahr. Beim Umsatz rechnen 32 Experten mit 8,21 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
Weiterhin schnelles Wachstum
Das rasante Geschäftswachstum bei der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir setzt sich fort. Für das laufende Vierteljahr sagte Palantir einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar voraus. Das wäre ein Zuwachs von rund 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zuletzt war der Umsatz im Jahresvergleich um 96 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich wuchs der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar.
Palantir ist auf die Auswertung grosser Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militärinformationen analysiert werden.
Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,94 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit amerikanischen Regierungsbehörden wuchs um 96 Prozent auf 953 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar.An der NASDAQ verbucht die Palantir-Aktie am Dienstag einen Abschlag von zuletzt 5,86 Prozent auf 167,99 US-Dollar.
Julia Walter, Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch mit Material von awp international
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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