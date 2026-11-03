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Index-Performance im Blick 03.11.2026 17:58:14

Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Der SDAX beendete den Dienstagshandel mit Verlusten.

Am Dienstag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.01 Prozent tiefer bei 18’033.63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90.431 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.585 Prozent auf 18’111.09 Punkte an der Kurstafel, nach 18’217.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’190.96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’851.49 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der SDAX bei 18’194.70 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 18’524.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der SDAX bei 16’543.43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3.91 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 7.05 Prozent auf 31.60 EUR), SMA Solar (+ 4.42 Prozent auf 51.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.85 Prozent auf 10.80 EUR), Basler (+ 3.53 Prozent auf 23.45 EUR) und SFC Energy (+ 3.49 Prozent auf 18.38 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-26.83 Prozent auf 5.29 EUR), HelloFresh (-4.59 Prozent auf 2.76 EUR), init innovation in traffic systems SE (-4.56 Prozent auf 31.40 EUR), GFT SE (-4.22 Prozent auf 27.25 EUR) und SCHOTT Pharma (-4.19 Prozent auf 24.00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6’495’304 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.097 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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