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SDAX-Marktbericht 26.10.2026 09:28:10

Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels

Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels

Der SDAX bleibt auch am Montagmorgen im Aufwärtstrend.

MBB
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Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.54 Prozent stärker bei 18’204.15 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90.186 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.262 Prozent stärker bei 18’154.09 Punkten in den Montagshandel, nach 18’106.58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18’154.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’204.51 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’124.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 18’229.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’371.36 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.89 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3.41 Prozent auf 49.10 EUR), ATOSS Software (+ 2.86 Prozent auf 89.80 EUR), PNE (+ 2.79 Prozent auf 5.53 EUR), MLP SE (+ 2.17 Prozent auf 11.28 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2.13 Prozent auf 43.20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Deutsche Euroshop (-2.04 Prozent auf 15.40 EUR), MBB SE (-1.22 Prozent auf 202.50 EUR), Drägerwerk (-1.09 Prozent auf 99.50 EUR), SGL Carbon SE (-0.92 Prozent auf 4.85 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0.71 Prozent auf 77.35 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 134’691 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5.107 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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