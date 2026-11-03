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03.11.2026 18:56:59

Ferrari Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Euro belassen. Der Luxussportwagenbauer habe in einem schwierigen Umfeld die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose zumindest moderat ein weiteres Mal angehoben, schrieb Michael Filatov am Dienstag. Die neuen Ziele lägen nun weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
384.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
376.00 € 		Abst. Kursziel*:
2.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
373.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.80%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
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18:56 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:04 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
14:02 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Ferrari Buy UBS AG
29.09.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
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