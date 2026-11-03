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03.11.2026 18:56:59
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Euro belassen. Der Luxussportwagenbauer habe in einem schwierigen Umfeld die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose zumindest moderat ein weiteres Mal angehoben, schrieb Michael Filatov am Dienstag. Die neuen Ziele lägen nun weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
384.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
376.00 €
|
Abst. Kursziel*:
2.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
373.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.80%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
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