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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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29.06.2026 10:50:33

Infineon Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Outperform" belassen. Dien Wang erwähnte den Chiphersteller am Freitag in seiner Branchenanalyse zum Thema "Humanoide Roboter". Wie zuvor schon festgestellt, sei es immer noch zu früh, um die endgültigen Gewinner dieses Megatrends zu identifizieren. Er sieht auch Chancen für verzögert einsteigende Unternehmen, da es für die Pioniere bislang noch keinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil gebe./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
102.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
80.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dien Wang 		KGV*:
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