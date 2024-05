NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 47 Euro belassen. Dank verbesserter Expansionsaussichten sei die Aktie des Modehändlers im letzten Jahr zwar deutlich gestiegen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch nun sollten sich die Geschäftstrends normalisieren. Andere Branchentitel hätten mehr Potenzial./gl/la;