Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Salzgitter Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG nach Eckzahlen und neuen Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Während das vierte Quartal 2025 die Erwartungen übertroffen habe, lägen die Prognosen des Stahlherstellers für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Vorsteuerergebnis 2026 deutlich unter den Konsensschätzungen, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
54.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-46.54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-46.20%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter springt am Dienstagnachmittag hoch (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
13:39
|EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary financials for the financial year 2025; Management Guidance 2026 approved (EQS Group)
|
13:39
|EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen des Geschäftsjahres 2025; Management Guidance 2026 verabschiedet (EQS Group)
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter steigt am Dienstagvormittag (finanzen.ch)