Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Jalin Ketter auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dieser habe betont, man sei in der finalen Phase eines mehrjährigen Investitionsprogramms, wobei 2026 als Übergangsjahr gesehen werde, bevor ab 2027 eine deutlicher ausgeprägte Wachstumsphase beginne. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag./rob/ajx/jha/;

