PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Jalin Ketter auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dieser habe betont, man sei in der finalen Phase eines mehrjährigen Investitionsprogramms, wobei 2026 als Übergangsjahr gesehen werde, bevor ab 2027 eine deutlicher ausgeprägte Wachstumsphase beginne. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag./rob/ajx/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.38 €
|
Abst. Kursziel*:
52.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.49%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
