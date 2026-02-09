Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’251 0.2%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9134 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’016 -0.9%  Bitcoin 53’457 -0.6%  Dollar 0.7678 0.2%  Öl 68.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck gilt als grösster Elektroauto-Flop 2025
Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Ahold Delhaize stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

186.46
CHF
-0.88
CHF
-0.47 %
17:29:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 18:23:48

Boeing Outperform

Boeing
186.46 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im Januar habe der Flugzeugbauer einen positiven Jahresstart hingelegt, so Analyst Ken Herbert in seinem Kommentar am Dienstag./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10
Fallender Boeing-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 244.16 		Abst. Kursziel*:
12.63%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 243.14 		Abst. Kursziel aktuell:
13.10%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten