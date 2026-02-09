BP 4.86 CHF -2.39% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP von 510 auf 526 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Verweis auf eingestellte Aktienrückkäufe und erhöhte Einsparungen sprach Werner Eisenmann am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Ölkonzerns von einem harten Schnitt für eine bessere Zukunft./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





