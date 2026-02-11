Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’025 -0.7%  Bitcoin 52’761 -1.9%  Dollar 0.7680 0.2%  Öl 69.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Bayer10367293Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Amrize143013422Swiss Life1485278Swisscom874251
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF wird aufgelöst: Tipps für Anleger bei Fusion oder Schliessung
Microsoft-Aktie fällt nach Quartalszahlen - Analysten bleiben bullish wegen KI
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor
Suche...
eToro entdecken
Analysten-Ausblick 11.02.2026 02:42:26

Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor

Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor

Die US-Investmentbank Morgan Stanley prognostiziert ein schwieriges Quartal für Europas Energiekonzerne. Das sind die Gründe.

• Morgan Stanley erwartet im vierten Quartal einen deutlichen Rückgang der Gewinne im europäischen Energiesektor
• Niedrigere Öl-, Gas- und LNG-Preise sowie schwaches Trading belasten die operative Entwicklung
• Trotz Gegenwinds sollen Dividenden moderat wachsen, während einzelne Rückkäufe ausgesetzt werden

Warum Morgan Stanley für Europas Energiekonzerne vorsichtiger wird

Nach Einschätzungen der US-Investmentbank Morgan Stanley steht der europäische Energiesektor unter erheblichem Druck. Wie Investing.com berichtet, rechnet die Investmentbank im vierten Quartal mit einem spürbaren Rückgang der aggregierten Nettoergebnisse.

Hintergrund sei eine Kombination aus schwächeren Rohstoffpreisen, einer nachlassenden Handelsdynamik sowie saisonal bedingt höheren Kosten. Das vierte Quartal gelte traditionell als strukturell anfälliger Zeitraum, da Einmaleffekte und geringere Handelsvolumina häufiger auftreten.

Entsprechend beschreibt Morgan Stanley seine Haltung gegenüber dem Sektor als vorsichtig. Die zuletzt erzielten Gewinne aus den vorangegangenen Quartalen dürften damit teilweise wieder aufgezehrt werden. Für Investoren bedeutet dies eine Phase erhöhter Ergebnisvolatilität, in der positive Überraschungen schwieriger zu realisieren sind.

Preisrückgänge und schwaches Trading belasten die Ergebnisse

Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind die im Quartalsvergleich gesunkenen Energiepreise, wie Investing.com unter Berufung auf Morgan Stanley berichtet. Demzufolge fielen die Preise für Brent-Rohöl, niederländisches TTF-Gas sowie globales LNG jeweils um rund acht bis neun Prozent.

Diese Entwicklung wirke sich unmittelbar auf die Erträge im Fördergeschäft aus. Zwar legten die US-Gaspreise am Henry Hub deutlich zu, doch sei die Relevanz für europäische Konzerne begrenzt und im Wesentlichen auf einzelne Unternehmen konzentriert.

Hinzu komme, dass höhere Raffineriemargen nur teilweise in den Ergebnissen angekommen seien. Morgan Stanley verweist zudem auf schwächere Trading- und Optimierungserträge, da die Handelsaktivität gegen Jahresende typischerweise nachlasse.

In der Summe entstehe so ein Umfeld, das die operative Performance im Schlussquartal spürbar dämpfen dürfte.

Cashflows, Dividenden und Buybacks: Stabilität trotz Gegenwind

Trotz der rückläufigen Gewinne rechnen die Experten mit einer gewissen finanziellen Stabilität im Sektor. So schätzt die Bank den aggregierten Free Cashflow im vierten Quartal auf rund acht Milliarden US-Dollar, inklusive hybrider Instrumente und Leasingzahlungen.

Dem stehen jedoch deutlich höhere Ausschüttungen durch Dividenden und Aktienrückkäufe gegenüber. Um die Bilanzen zu stärken, dürften einzelne Unternehmen ihre Kapitalrückführungen anpassen.

So erwartet Morgan Stanley, dass bestimmte Konzerne Aktienrückkaufprogramme vorübergehend aussetzen, um ihre Verschuldung stabil zu halten. Gleichzeitig soll es bei den Dividenden zu moderatem Wachstum kommen, getragen von Effizienzmassnahmen und Portfolioanpassungen. Veräusserungserlöse könnten zusätzlich dazu beitragen, den finanziellen Spielraum zu sichern.

Einzelfälle trotzen dem Trend: Wo Europas Energiesektor robuster wirkt

Dass sich nicht alle Unternehmen gleichermassen dem düsteren Trend beugen dürften, zeigt ein Bericht von Reuters.

Demnach erwartet TotalEnergies für das vierte Quartal Ergebnisse auf Vorjahresniveau, da hohe Raffineriemargen schwächere Öl- und LNG-Preise ausgleichen sollen. Laut Reuters erklärte RBC-Analyst Biraj Borkhataria, TotalEnergies habe die kurzfristige Stärke im Raffineriegeschäft gezielt genutzt, während zusätzliche Fördermengen im Upstream den Cashflow weiter stützten.

So habe sich die europäische Raffineriemarge von TotalEnergies im Jahresvergleich deutlich verbessert, was dem Downstream-Geschäft Auftrieb verleihe. Gleichzeitig bleibe das LNG-Segment belastet, unter anderem durch niedrigere Preise und Wartungsarbeiten. Solche Einzelfälle unterstreichen die Unterschiede innerhalb des Sektors. Sie ändern jedoch nichts an der insgesamt zurückhaltenden Bewertung, die Morgan Stanley für Europas Energiekonzerne ansetzt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Expertenmeinungen zur TotalEnergies-Aktie im Januar 2026
So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 5 Jahren abgeworfen
BP-Aktie schwächer: Warum Aktionäre mehr Transparenz bei Öl-Investitionen fordern

Bildquelle: Schroders,Gordon Bell / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
10.02.26 Marktüberblick: Commerzbank gesucht
10.02.26 SMI startet verhalten in die neue Woche
10.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.59 SA5BBU
Short 14’358.00 13.79 SV5BGU
Short 14’884.96 8.95 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’510.77 10.02.2026 17:30:00
Long 12’956.34 19.59 S7TBWU
Long 12’669.76 13.79 SRWBTU
Long 12’113.35 8.84 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagmittag tiefer
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
UBS Aktie News: UBS gibt am Mittag ab
RENK Aktie News: RENK am Vormittag leichter
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
TUI-Aktie dennoch verlustreich: Jahresprognose bekräftigt

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:33 ROUNDUP: Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - erneuter Korrekturbedarf
23:12 Ford mit hohem Milliardenverlust
23:11 Trump erwägt weitere Flotte Richtung Iran zu senden
23:10 Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - erneuter Korrekturbedarf
22:22 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Fed-Zinskommentare senken die Stimmung
22:16 Aktien New York Schluss: Fed-Zinskommentare senken die Stimmung
22:04 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
21:05 Selenskyj kündigt Änderungen bei der Flugabwehr an
21:23 VW-Aktie: Volkswagen-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter
20:49 Ex-Krypto-König Bankman-Fried will neuen Prozess