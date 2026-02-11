Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor

• Morgan Stanley erwartet im vierten Quartal einen deutlichen Rückgang der Gewinne im europäischen Energiesektor• Niedrigere Öl -, Gas- und LNG-Preise sowie schwaches Trading belasten die operative Entwicklung• Trotz Gegenwinds sollen Dividenden moderat wachsen, während einzelne Rückkäufe ausgesetzt werden

Warum Morgan Stanley für Europas Energiekonzerne vorsichtiger wird

Nach Einschätzungen der US-Investmentbank Morgan Stanley steht der europäische Energiesektor unter erheblichem Druck. Wie Investing.com berichtet, rechnet die Investmentbank im vierten Quartal mit einem spürbaren Rückgang der aggregierten Nettoergebnisse.

Hintergrund sei eine Kombination aus schwächeren Rohstoffpreisen, einer nachlassenden Handelsdynamik sowie saisonal bedingt höheren Kosten. Das vierte Quartal gelte traditionell als strukturell anfälliger Zeitraum, da Einmaleffekte und geringere Handelsvolumina häufiger auftreten.

Entsprechend beschreibt Morgan Stanley seine Haltung gegenüber dem Sektor als vorsichtig. Die zuletzt erzielten Gewinne aus den vorangegangenen Quartalen dürften damit teilweise wieder aufgezehrt werden. Für Investoren bedeutet dies eine Phase erhöhter Ergebnisvolatilität, in der positive Überraschungen schwieriger zu realisieren sind.

Preisrückgänge und schwaches Trading belasten die Ergebnisse

Ein wesentlicher Belastungsfaktor sind die im Quartalsvergleich gesunkenen Energiepreise, wie Investing.com unter Berufung auf Morgan Stanley berichtet. Demzufolge fielen die Preise für Brent-Rohöl, niederländisches TTF-Gas sowie globales LNG jeweils um rund acht bis neun Prozent.

Diese Entwicklung wirke sich unmittelbar auf die Erträge im Fördergeschäft aus. Zwar legten die US-Gaspreise am Henry Hub deutlich zu, doch sei die Relevanz für europäische Konzerne begrenzt und im Wesentlichen auf einzelne Unternehmen konzentriert.

Hinzu komme, dass höhere Raffineriemargen nur teilweise in den Ergebnissen angekommen seien. Morgan Stanley verweist zudem auf schwächere Trading- und Optimierungserträge, da die Handelsaktivität gegen Jahresende typischerweise nachlasse.

In der Summe entstehe so ein Umfeld, das die operative Performance im Schlussquartal spürbar dämpfen dürfte.

Cashflows, Dividenden und Buybacks: Stabilität trotz Gegenwind

Trotz der rückläufigen Gewinne rechnen die Experten mit einer gewissen finanziellen Stabilität im Sektor. So schätzt die Bank den aggregierten Free Cashflow im vierten Quartal auf rund acht Milliarden US-Dollar, inklusive hybrider Instrumente und Leasingzahlungen.

Dem stehen jedoch deutlich höhere Ausschüttungen durch Dividenden und Aktienrückkäufe gegenüber. Um die Bilanzen zu stärken, dürften einzelne Unternehmen ihre Kapitalrückführungen anpassen.

So erwartet Morgan Stanley, dass bestimmte Konzerne Aktienrückkaufprogramme vorübergehend aussetzen, um ihre Verschuldung stabil zu halten. Gleichzeitig soll es bei den Dividenden zu moderatem Wachstum kommen, getragen von Effizienzmassnahmen und Portfolioanpassungen. Veräusserungserlöse könnten zusätzlich dazu beitragen, den finanziellen Spielraum zu sichern.

Einzelfälle trotzen dem Trend: Wo Europas Energiesektor robuster wirkt

Dass sich nicht alle Unternehmen gleichermassen dem düsteren Trend beugen dürften, zeigt ein Bericht von Reuters.

Demnach erwartet TotalEnergies für das vierte Quartal Ergebnisse auf Vorjahresniveau, da hohe Raffineriemargen schwächere Öl- und LNG-Preise ausgleichen sollen. Laut Reuters erklärte RBC-Analyst Biraj Borkhataria, TotalEnergies habe die kurzfristige Stärke im Raffineriegeschäft gezielt genutzt, während zusätzliche Fördermengen im Upstream den Cashflow weiter stützten.

So habe sich die europäische Raffineriemarge von TotalEnergies im Jahresvergleich deutlich verbessert, was dem Downstream-Geschäft Auftrieb verleihe. Gleichzeitig bleibe das LNG-Segment belastet, unter anderem durch niedrigere Preise und Wartungsarbeiten. Solche Einzelfälle unterstreichen die Unterschiede innerhalb des Sektors. Sie ändern jedoch nichts an der insgesamt zurückhaltenden Bewertung, die Morgan Stanley für Europas Energiekonzerne ansetzt.

Redaktion finanzen.ch