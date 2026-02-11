Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’025 -0.7%  Bitcoin 52’761 -1.9%  Dollar 0.7680 0.2%  Öl 69.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Bayer10367293Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Amrize143013422Swiss Life1485278Swisscom874251
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF wird aufgelöst: Tipps für Anleger bei Fusion oder Schliessung
Microsoft-Aktie fällt nach Quartalszahlen - Analysten bleiben bullish wegen KI
Silber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor
Suche...
eToro entdecken
KI-Hoffnung trotz Kurssturz 11.02.2026 03:29:05

Microsoft-Aktie fällt nach Quartalszahlen - Analysten bleiben bullish wegen KI

Microsoft-Aktie fällt nach Quartalszahlen - Analysten bleiben bullish wegen KI

Die Microsoft-Aktie geriet nach den Quartalszahlen deutlich unter Druck. Mehrere Analysten sehen den Tech-Konzern dennoch weiter als einen der grössten Profiteure des KI-Booms.

• Microsoft-Aktie rutscht nach Zahlen kräftig ab
• Piper Sandler sieht Microsoft als KI-Spitzenreiter
• Mehrheit der Analysten bleibt klar auf Kaufkurs

Microsoft-Aktie stürzt nach Zahlen ab - doch Piper Sandler bleibt bullish

Microsoft erhielt zuletzt deutliche Unterstützung von Analystenseite, auch wenn sich dies nicht im Aktienkurs widerspiegelte - die Aktie stürzte am Tag nach der Zahlenvorlage Ende Januar an der NASDAQ letztlich um 9,99 Prozent auf 433,50 US-Dollar ab. Zwar konnte der Softwarekonzern Microsoft im Berichtszeitraum erneut kräftig zulegen und profitierte dabei von einer weiterhin hohen Nachfrage rund um Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste. Jedoch blieb das Wachstum hinter jenem aus dem Vorquartal zurück. Hinzu kamen Sorgen über die stark gestiegenen Kosten.

Das Analysehaus Piper Sandler stuft den Softwarekonzern dennoch als einen der grössten Profiteure im Bereich Künstliche Intelligenz ein. Analyst Billy Fitzsimmons erklärte laut TipRanks: "Wir sehen Microsoft als das derzeit vielleicht beste reine KI-Unternehmen." Er verwies dabei auf Ergebnisse einer Studie: "Die Teilnehmer unserer CIO-Umfrage für das zweite Halbjahr 2025 äusserten sich zunehmend positiv zu Azure und Copilot." Er erklärte daher, dass Rücksetzer nach den Zahlen eine Kaufgelegenheit darstellen könnten.

Gleichzeitig sieht Piper Sandler Microsoft vergleichsweise gut gegen mögliche Risiken im Zusammenhang mit der zunehmenden KI-Nutzung in der Softwarebranche gewappnet. "Wir glauben, dass Microsoft am besten positioniert ist, um von den erhöhten Ausgaben für KI-Infrastruktur zu profitieren. Wir glauben auch, dass Microsoft finanziell besser aufgestellt ist als einige Mitbewerber, um die notwendigen Investitionen zu tätigen, da es über eine robuste Bilanz verfügt und davon ausgeht, dass der freie Cashflow in den nächsten Jahren weiterhin solide positiv sein wird", zitiert 24/7 WALL ST aus der Analyse.

Weitere Analysten-Reaktionen nach Microsofts Zahlen

Die kanadische Bank RBC hat ihr Kursziel für Microsoft nach den Zahlen bei 640 US-Dollar und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Rishi Jaluria erklärte, dass das Unternehmen in einem soliden Quartal die Prognosen übertroffen habe, während die vorab noch gestiegenen Erwartungen nicht ganz erfüllt wurden. Er sieht dennoch weiter Luft nach oben für Wachstum und Margen - die Aktie bleibe sein "Top Pick".

Derweil hat JPMorgan sein Kursziel von 575 auf 550 US-Dollar gesenkt - die Einstufung blieb aber auf "Overweight". Laut Mark Murphy habe Azure ordentlich abgeschnitten, allerdings würden Kapazitätsengpässe das Geschäft weiter prägen, während der Umsatzausblick für das dritte Geschäftsquartal währungsbereinigt etwas unter den Erwartungen liege.

Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill erklärte, dass das Unternehmen insgesamt ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen habe.

Die US-Grossbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Softwarekonzern von 655 auf 600 US-Dollar gesenkt, blieb aber bei ihrem "Buy"-Rating.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 650 auf 620 US-Dollar je Aktie gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus betrachtet Microsoft weiter als einen klaren "KI-Gewinner" und als erstklassige Kaufgelegenheit.

Daneben hat Barclays das Kursziel für den Softwareriesen von 610 auf 600 US-Dollar gesenkt, die Einstufung beliess die britische Investmentbank auf "Overweight". Analyst Raimo Lenschow erklärte, dass die Story der Microsoft-Papiere etwas auf den Prüfstand gestellt werden dürfte, da es so aussehe als ob das Wachstum von Azure nicht weiter beschleunigt werden könne.

Insgesamt starke Kaufempfehlung für Microsoft

Insgesamt zeigen sich die Analysten auch nach Microsofts Zahlenvorlage weiter optimistisch für den Softwareriesen. Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten 36 Wall Street-Analysten 12-Monats-Kursziele für die Microsoft-Aktie abgegeben. Von diesen empfehlen 32 die Aktie zum Kauf, während vier ein Hold-Rating abgegeben haben. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 593,38 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 678,00 US-Dollar und die niedrigste bei 392,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von +43,47 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 413,60 US-Dollar (Stand: 09.02.2026).

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Microsoft-Aktie unter Druck: Milliardeninvestitionen in KI schüren Nervosität
Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
Microsoft-Aktie im Fokus: Stifel-Analyst reduziert Kursziel deutlich

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com,James M Phelps, Jr / Shutterstock.com,Peteri / Shutterstock.com,turtix / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
10.02.26 Marktüberblick: Commerzbank gesucht
10.02.26 SMI startet verhalten in die neue Woche
10.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.59 SA5BBU
Short 14’358.00 13.79 SV5BGU
Short 14’884.96 8.95 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’510.77 10.02.2026 17:30:00
Long 12’956.34 19.59 S7TBWU
Long 12’669.76 13.79 SRWBTU
Long 12’113.35 8.84 SWVBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagmittag tiefer
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
UBS Aktie News: UBS gibt am Mittag ab
RENK Aktie News: RENK am Vormittag leichter
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
TUI-Aktie dennoch verlustreich: Jahresprognose bekräftigt

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:33 ROUNDUP: Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - erneuter Korrekturbedarf
23:12 Ford mit hohem Milliardenverlust
23:11 Trump erwägt weitere Flotte Richtung Iran zu senden
23:10 Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht - erneuter Korrekturbedarf
22:22 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Fed-Zinskommentare senken die Stimmung
22:16 Aktien New York Schluss: Fed-Zinskommentare senken die Stimmung
22:04 ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
21:05 Selenskyj kündigt Änderungen bei der Flugabwehr an
21:23 VW-Aktie: Volkswagen-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter
20:49 Ex-Krypto-König Bankman-Fried will neuen Prozess