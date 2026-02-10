Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historisch
Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 415 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem vierten Quartal des Sportwagenbauers ist Tom Narayan noch mehr davon überzeugt, dass die Italiener die Ziele für 2030 übertreffen können. Dies schrieb er am Dienstag nach dem Quartalsbericht aus Maranello./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / ESTQ4


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
430.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
309.20 € 		Abst. Kursziel*:
39.07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
305.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.57%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

