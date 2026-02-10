Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
282.48CHF
23.95CHF
9.27 %
18:00:04
BRXC
10.02.2026 20:58:47
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 415 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem vierten Quartal des Sportwagenbauers ist Tom Narayan noch mehr davon überzeugt, dass die Italiener die Ziele für 2030 übertreffen können. Dies schrieb er am Dienstag nach dem Quartalsbericht aus Maranello./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / ESTQ4
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
309.20 €
|
Abst. Kursziel*:
39.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
305.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.57%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
