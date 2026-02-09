Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

334.20
CHF
-10.50
CHF
-3.05 %
17:30:00
SWX
10.02.2026 17:06:14

Allianz Neutral

Allianz
347.43 CHF -1.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherungskonzern vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen. Alles in allem hob er seine Schätzungen leicht an. Zudem rechnet er damit, dass die Allianz für 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 Euro vorschlagen werde. Er erwartet zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm, das bei 2,0 Milliarden Euro liegen dürfte./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
380.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
377.20 € 		Abst. Kursziel*:
0.74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
378.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.50%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

