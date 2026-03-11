Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
227.20CHF
9.80CHF
4.51 %
10:19:46
SWX
12.03.2026 08:57:49
Hannover Rück Sector Perform
Hannover Rück
229.10 CHF 2.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Dividende des Rückversicherers liege um fünf Prozent über der Markterwartung, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund hierfür sei das höher als erwartet ausgefallene Nettoergebnis im Schlussquartal./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
