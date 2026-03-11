Hannover Rück 229.10 CHF 2.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Dividende des Rückversicherers liege um fünf Prozent über der Markterwartung, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund hierfür sei das höher als erwartet ausgefallene Nettoergebnis im Schlussquartal./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.