Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

Hannover Rück Sector Perform

Hannover Rück
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Dividende des Rückversicherers liege um fünf Prozent über der Markterwartung, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund hierfür sei das höher als erwartet ausgefallene Nettoergebnis im Schlussquartal./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
275.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
252.40 € 		Abst. Kursziel*:
8.95%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
254.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.18%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

