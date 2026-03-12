Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
19.44CHF
1.72CHF
9.68 %
10:20:54
SWX
12.03.2026 08:53:19
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.60 €
|
Abst. Kursziel*:
62.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.66%
|
Analyst Name::
Sarah Roberts
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
