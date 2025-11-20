Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor am 3. Dezember erwarteten Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet laut ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem Umsatzwachstum des Modekonzerns von 8 Prozent im dritten Quartal. Dabei erinnerte sie daran, dass die Zara-Mutter mit einem Umsatzplus von währungsbereinigt 9 Prozent in das Quartal gestartet sei. Diese Verbesserung im Vergleich zum ersten Halbjahr, sei auf eine Kombination aus im Quartalsvergleich verbesserten Kollektionen und einem weniger schwierigen Marktumfeld im Bekleidungssektor zurückzuführen. Zwar geht sie davon aus, dass die Kollektionen weiterhin stark seien, doch hätten sich die Daten für September/Oktober in den europäischen Bekleidungsmärkten im Vergleich zum Monat August abgeschwächt./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
