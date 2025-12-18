Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’037 0.1%  SPI 17’916 0.1%  Dow 48’007 0.3%  DAX 24’032 0.3%  Euro 0.9324 -0.2%  EStoxx50 5’707 0.4%  Gold 4’333 -0.1%  Bitcoin 69’598 1.7%  Dollar 0.7941 -0.2%  Öl 60.0 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Airbus-Aktie fester: Spanien mit Grossbestellung
Airbus SE-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt
EZB-Zinsentscheid: Leitzins bleibt unverändert
Uhren-Aktien im Minus: US-Zölle drücken Exportzahlen von Swatch und Richemont
Suche...
Plus500 Depot

Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

28.17
CHF
-0.40
CHF
-1.39 %
10:58:29
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.12.2025 13:37:09

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
28.17 CHF -1.39%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die Projektionen des Ölkonzerns für den Zeitraum 2030 bis 2035 gingen von einem Rückgang der Produktion aus, was bei Investoren Fragen darüber aufwerfe, wie diese Lücke geschlossen werden könne, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zukäufe zum richtigen Preis könnten wertsteigernd sein. In der Zwischenzeit verfüge Shell auch über reichlich Barmittel für Aktienrückkäufe./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 20:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.64 £ 		Abst. Kursziel*:
50.18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
50.26%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten