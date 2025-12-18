NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx;