Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
191.52 €
|
Abst. Kursziel*:
25.31%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
191.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.01%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris in Grün: CAC 40 liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
17.12.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich im Minus (finanzen.ch)