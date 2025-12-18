Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'040 0.1%  SPI 17'915 0.1%  Dow 47'997 0.2%  DAX 24'026 0.3%  Euro 0.9322 -0.2%  EStoxx50 5'706 0.4%  Gold 4'329 -0.2%  Bitcoin 69'598 1.7%  Dollar 0.7931 -0.3%  Öl 60.0 -1.2% 
Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

105.32
CHF
-2.05
CHF
-1.91 %
14:34:34
BRXC
18.12.2025 13:36:52

Hapag-Lloyd Sell

Hapag-Lloyd
105.32 CHF -1.91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Frachtraten auf den Ost-West-Handelsrouten für Abfahren in den kommenden Tagen seien im Durchschnitt höher als zuletzt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe vermutlich saisonale Gründe, in 14 der vergangenen 15 Jahre seien sie im Dezember höher gewesen als im November./bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
113.30 € 		Abst. Kursziel*:
-11.74%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
113.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.58%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

