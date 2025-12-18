Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’084 0.4%  SPI 17’985 0.5%  Dow 48’175 0.6%  DAX 24’070 0.5%  Euro 0.9324 -0.2%  EStoxx50 5’713 0.6%  Gold 4’323 -0.4%  Bitcoin 70’189 2.6%  Dollar 0.7944 -0.1%  Öl 60.0 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Tesla11448018
Top News
DroneShield-Aktie vor dem Sprung: Wird 2026 das Jahr der grossen Rally?
Handelskrieg, KI & Politik: Die Markttreiber 2026 laut Allianz Global Investors
Cannabis-Boom: Trump-Pläne treiben Aktien von Canopy, Tilray und Aurora an
D-Wave-Aktie volatil: Erholung nach Gewinnmitnahmen
Birkenstock-Aktie sackt dennoch ab: Starke Zahlen überzeugen Anleger nicht
Suche...
Plus500 Depot

Jefferies Financial Group Aktie 41758499 / US47233W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Hohe Volatilität 18.12.2025 15:40:00

D-Wave-Aktie volatil: Erholung nach Gewinnmitnahmen

D-Wave-Aktie volatil: Erholung nach Gewinnmitnahmen

Die D-Wave-Aktie bleibt hochvolatil: Auf eine kräftige Erholung folgte umgehend der nächste Rückschlag. Analystenstimmen wirken nach, doch der Markt ringt weiter um Orientierung.

Jefferies Financial Group
49.41 CHF 2.32%
Kaufen Verkaufen
• Starke Schwankungen nach Analystenlob von Jefferies
• Fünf-Tage-Bilanz klar negativ
• Analysten bleiben geschlossen bullish mit Aufwärtspotenzial von bis zu 100 Prozent

D-Wave-Aktie im Zickzackkurs

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich in dieser Woche äusserst beweglich. Nachdem der Titel am Dienstag nach einer positiven Analysteneinschätzung um knapp sieben Prozent zulegen konnte, folgte bereits am Mittwoch der Rückschlag um 6,74 Prozent auf 23,80 US-Dollar. Das Auf und Ab scheint sich am Donnerstag fortzusetzen: Im NYSE-Handel notieren D-Wave-Papiere zeitweise 5,55 Prozent höher bei 25,12 US-Dollar.

Damit steht auf Fünf-Tage-Sicht damit ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche, obwohl sich auf 30 Tage gerechnet noch ein Plus von gut 16 Prozent ergibt.

Analystenlob wirkt nach, reicht aber nicht für Stabilität

Auslöser der jüngsten Kurserholung war eine Kaufempfehlung von Jefferies, die bereits am Dienstag veröffentlicht wurde und den Titel kurzfristig in den Fokus vieler Trader rückte. Das Analysehaus hob das Kursziel für D-Wave auf 45 US-Dollar an und sieht damit ein Aufwärtspotenzial von rund 90 Prozent zum aktuellen Niveau. Begründet wurde das neue Kursziel mit strukturellen Fortschritten im Quantenökosystem.

Insbesondere die kommerzielle Verfügbarkeit des Systems Advantage2 über die Cloud-Plattform Leap dürfte laut Jefferies zu besserer Kundenschulung, steigenden Budgets für Experimente sowie mehr Pilotprojekten im Bereich der Annealing-Technologie führen. D-Wave profitiere damit von einer wachsenden Nutzung konkreter Anwendungen, nicht nur von abstrakter Zukunftsfantasie.

Dennoch zeigt der rasche Rücksetzer, dass viele Marktteilnehmer die Kursanstiege weiter für Gewinnmitnahmen nutzen dürften und dem Titel kurzfristig kein stabiles Fundament zutrauen.

Markt bleibt optimistisch, Aktie bleibt spekulativ

Trotz der jüngsten Rückschläge bleibt das übergeordnete Analystenbild auffallend geschlossen positiv. Bei TipRanks sprechen aktuell alle zwölf erfassten Analysten eine Kaufempfehlung für die D-Wave-Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,58 US-Dollar und damit rund 66 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was das hohe Vertrauen in die langfristige Perspektive des Unternehmens widerspiegelt.

Neben Jefferies zählt auch Needham zu den optimistischsten Stimmen am Markt und traut dem Titel Kurse von bis zu 48 US-Dollar zu - und sieht damit sogar ein Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent zum letzten Schlusskurs.

Für Anleger bleibt die Aktie jedoch scheinbar spekulativ: Die grossen Erwartungen an kommerzielle Durchbrüche treffen auf einen nervösen Markt, in dem selbst positive Impulse bislang nicht zu einer nachhaltigen Beruhigung des Kursverlaufs führen könnten.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com