Partners Group-Aktie zieht an: Übernahme von The Hoxton Hotel in Barcelona

Das 240-Zimmer-Hotel liegt im technologieorientierten Stadtviertel 22@ und profitiert von der starken Nachfrage im Geschäfts- und Freizeitreisesegment.

Die Akquisition erfolgte laut Mitteilung vom Donnerstag im Rahmen der globalen Hospitality-Strategie von Partners Group, deren Portfolio ein Bruttovermögen von 1 Milliarde US-Dollar umfasst.

Die Partners Group-Aktie zeigt sich via SIX zeitweise 3,12 Prozent im Plus bei 978,20 Franken.

awp-robot/

Baar (awp)