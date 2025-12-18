|240-Zimmer-Hotel
|
18.12.2025 17:14:36
Partners Group-Aktie zieht an: Übernahme von The Hoxton Hotel in Barcelona
Partners Group Holding AG hat gemeinsam mit Trinity Investments und einem weiteren Investor das Hotel The Hoxton Poblenou in Barcelona erworben.
Die Akquisition erfolgte laut Mitteilung vom Donnerstag im Rahmen der globalen Hospitality-Strategie von Partners Group, deren Portfolio ein Bruttovermögen von 1 Milliarde US-Dollar umfasst.
Die Partners Group-Aktie zeigt sich via SIX zeitweise 3,12 Prozent im Plus bei 978,20 Franken.
awp-robot/
Baar (awp)
