Bilanz präsentiert 18.12.2025 15:38:49

Birkenstock-Aktie sackt dennoch ab: Starke Zahlen überzeugen Anleger nicht

Der Sandalenkonzern Birkenstock hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen aus.

Birkenstock
34.35 CHF -9.91%
Kaufen Verkaufen
Für Birkenstock ist das vierte Quartal 2025 mit einem Plus beim Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 Euro, nachdem im Vorjahr noch 0,29 Euro je Aktie in den Büchern gestanden hatten. Damit übertraf das Unternehmen die Marktschätzungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,36 Euro in Aussicht gestellt.
Im Gesamtgeschäftsjahr kletterte der Gewinn je Anteilsschein von 1,28 Euro auf 1,85 Euro, hier hatten die Analystenschätzungen zuvor bei 1,72 Euro gelegen.

Der Umsatz konnte im Vorjahresvergleich verbessert werden: Die Erlöse zogen im vierten Quartal von 455,76 Millionen Euro auf 526,34 Millionen Euro an (Analystenerwartungen zuvor: 521,1 Millionen Euro). Im Gesamtjahr konnte Birkenstock die Umsatzerwartungen schlagen, bei erwarteten 2,09 Milliarden Euro setzte das Unternehmen tatsächlich 2,1 Milliarden Euro um, nachdem im Vorjahr noch 1,8 Milliarden Euro an Erlösen in den Büchern gestanden hatten.

Die Birkenstock-Aktie zeigt sich an der NYSE dennoch 3,53 Prozent tiefer bei 44,76 US-Dollar. Vorbörslich war es jedoch noch deutlich stärker abwärts gegangen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Oracle-Aktie belastet von KI-Projekt-Streit: Analysten bleiben jedoch gelassen

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

