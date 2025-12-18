Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanz präsentiert
|
18.12.2025 15:38:49
Birkenstock-Aktie sackt dennoch ab: Starke Zahlen überzeugen Anleger nicht
Der Sandalenkonzern Birkenstock hat am Donnerstag seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen aus.
Im Gesamtgeschäftsjahr kletterte der Gewinn je Anteilsschein von 1,28 Euro auf 1,85 Euro, hier hatten die Analystenschätzungen zuvor bei 1,72 Euro gelegen.
Der Umsatz konnte im Vorjahresvergleich verbessert werden: Die Erlöse zogen im vierten Quartal von 455,76 Millionen Euro auf 526,34 Millionen Euro an (Analystenerwartungen zuvor: 521,1 Millionen Euro). Im Gesamtjahr konnte Birkenstock die Umsatzerwartungen schlagen, bei erwarteten 2,09 Milliarden Euro setzte das Unternehmen tatsächlich 2,1 Milliarden Euro um, nachdem im Vorjahr noch 1,8 Milliarden Euro an Erlösen in den Büchern gestanden hatten.
Die Birkenstock-Aktie zeigt sich an der NYSE dennoch 3,53 Prozent tiefer bei 44,76 US-Dollar. Vorbörslich war es jedoch noch deutlich stärker abwärts gegangen.
Redaktion finanzen.ch