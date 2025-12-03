Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 52 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob am Mittwoch seine Schätzungen und sprach von starken Quartalszahlen der Spanier. Er sieht zudem die langfristige Umsatzentwicklung optimistischer und berücksichtigt höhere Barmittel./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53.98 € 		Abst. Kursziel*:
5.59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.67%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

