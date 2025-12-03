Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
50.40CHF
5.00CHF
11.01 %
14:56:06
BRXC
03.12.2025 13:40:43
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 52 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob am Mittwoch seine Schätzungen und sprach von starken Quartalszahlen der Spanier. Er sieht zudem die langfristige Umsatzentwicklung optimistischer und berücksichtigt höhere Barmittel./rob/ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
