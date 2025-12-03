Inditex 50.40 CHF 11.01% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 52 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain hob am Mittwoch seine Schätzungen und sprach von starken Quartalszahlen der Spanier. Er sieht zudem die langfristige Umsatzentwicklung optimistischer und berücksichtigt höhere Barmittel./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:18 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:18 / EST



