Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’282 -0.7%  SPI 17’014 -0.6%  Dow 45’380 -0.1%  DAX 23’725 0.5%  Euro 0.9324 -0.3%  EStoxx50 5’347 0.5%  Gold 3’630 1.2%  Bitcoin 89’000 0.2%  Dollar 0.7938 -0.5%  Öl 66.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Airbus-Aktie im Plus: Aktienrückkauf für Belegschaft gestartet
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen
Rüstungswerte im Rallymodus: Was den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT Rückenwind verleiht
Seres-Aktie haussiert - Nestlé-Titel tiefer: Nestlé hat Seres Therapeutics offenbar Übernahmeofferte vorgelegt
Suche...

Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

40.79
CHF
-3.01
CHF
-6.86 %
08.07.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 14:40:42

Inditex Outperform

Inditex
40.79 CHF -6.86%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. William Woods beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie intensiv mit der Textilkette Zara, die ihr 50-jähriges Jubiläum feiere. In einer zunehmend turbulenten Welt komme die Einzigartigkeit und Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells von Zara weiterhin zum Vorschein. Dies sorge für stetige Marktanteilsgewinne. Branchenführend seien Margen und die Rendite auf das gebundene Kapital. Zara habe noch viele Möglichkeiten, darunter die Expansion in den USA./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:30 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
42.51 € 		Abst. Kursziel*:
29.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
42.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.02%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?