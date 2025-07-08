Inditex 40.79 CHF -6.86% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach einer Roadshow des Textilkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Bei der Veranstaltung sei es um die Wachstumsmöglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit von Geschäftsmodell und Margen sowie die preisgünstige Marke Lefties gegangen, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er habe den Eindruck gewonnen, dass die sich verbessernde Umsatzentwicklung aus dem robusten Geschäftsmodell resultiere./rob/gl/mis;

