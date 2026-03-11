BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BNP Paribas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison von Europas Banken für das erste Quartal dürfte unsichere Konjunkturaussichten zeigen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Mit nennenswerten Änderungen an seinen Schätzungen im Zuge der Nahost-Eskalation rechnet er aber nicht. Die Kreditqualität bleibe hoch. Gut für die Banken sei das geringere Zinssenkungsrisiko, auch wenn die Europäische Zentralbank wohl den Leitzins nicht nach oben schreiben dürfte./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
109.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87.11 €
|
Abst. Kursziel*:
25.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.76%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
09:29
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Börse Europa in Rot: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt nach (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)