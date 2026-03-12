Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

20.40
CHF
-0.20
CHF
-0.97 %
14:15:15
SWX
12.03.2026 13:45:41

ING Group Buy

ING Group
20.53 CHF -1.66%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 27,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison von Europas Banken für das erste Quartal dürfte unsichere Konjunkturaussichten zeigen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Mit nennenswerten Änderungen an seinen Schätzungen im Zuge der Nahost-Eskalation rechnet er aber nicht. Die Kreditqualität bleibe hoch. Gut für die Banken sei das geringere Zinssenkungsrisiko, auch wenn die Europäische Zentralbank wohl den Leitzins nicht nach oben schreiben dürfte./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27.40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.83 € 		Abst. Kursziel*:
20.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.52%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

