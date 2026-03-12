ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 27,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison von Europas Banken für das erste Quartal dürfte unsichere Konjunkturaussichten zeigen, schrieb Jason Napier am Donnerstag. Mit nennenswerten Änderungen an seinen Schätzungen im Zuge der Nahost-Eskalation rechnet er aber nicht. Die Kreditqualität bleibe hoch. Gut für die Banken sei das geringere Zinssenkungsrisiko, auch wenn die Europäische Zentralbank wohl den Leitzins nicht nach oben schreiben dürfte./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
27.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.83 €
|
Abst. Kursziel*:
20.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.52%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
