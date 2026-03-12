Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Die Indikatoren für die Frachtnachfrage seien noch robust, schrieb Alexia Dogani am Mittwochabend. Risiken sowohl für die Logistik- wie für die Airline-Branche gingen allerdings vom stark gestiegenen Ölpreis aus. Die faktische Schließung der Straße von Hormus betreffe drei Prozent der weltweiten Frachtschifffahrt. Hinsichtlich der Luftfracht seien vom Krieg im Nahen Osten 15 des weltweiten Aufkommens direkt betroffen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
129.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-49.88%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
134.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-51.56%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
04.03.26
|Hapag Lloyd und der Iran-Krieg: »Unsere Crews haben Einschläge von Drohnen oder Raketen gesehen« (Spiegel Online)
|
28.02.26
|Hapag-Lloyd-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar (finanzen.net)
|
26.02.26
|EQS-News: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-News: Karl Gernandt elected Chairman of the Supervisory Board of Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-Adhoc: Karl Gernandt elected Chairman of the Supervisory Board of Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-Adhoc: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG (EQS Group)
|
17.02.26
|Hapag-Lloyd übernimmt ZIM - Aktie legt zu (AWP)
|
16.02.26
|Hapag-Lloyd to buy Israel’s Zim in $4.2bn shipping deal (Financial Times)