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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

19.80
CHF
0.05
CHF
0.27 %
12:42:21
BRXC
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22.07.2026 10:46:03

Iberdrola SA Sector Perform

Iberdrola
19.80 CHF 0.28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Akquisition auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Übernahme des finnischen Netzbetreibers Caruna erscheine ihm kostspielig, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Spanier setzten wohl auf längerfristige Wertsteigerungen und auf eine Konsolidierung des finnischen Marktes./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21.41 € 		Abst. Kursziel*:
-6.59%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
21.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.06%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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