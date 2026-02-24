Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’116.6000 0.0%  Gold 5’190 0.9%  Bitcoin 50’163 1.2%  Dollar 0.7728 -0.1%  Öl 71.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Cronos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Lucid-Aktie gibt ab: Tesla-Rivale weiterhin tief in den roten Zahlen
Leclanché-Aktie: Mitten im Liquiditätstrubel neuen Finanzchef ernennt
Goldpreis: Trumps Zoll-Kapriolen sorgen für leichten Auftrieb
Basilea-Aktie: Weitere 6,0 Mio US-Dollar von BARDA für Antibiotika-Entwicklung erhalten
Suche...

HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

13.25
CHF
-0.33
CHF
-2.41 %
24.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 07:22:04

HSBC Overweight

HSBC Holdings
13.25 CHF -2.41%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien sehr stark ausgefallen, schrieb Aman Rakkar am Mittwoch. Ambitioniertere Ziele für 2026 ließen dem Konsens noch Spielraum im hohen einstelligen Prozentbereich./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
12.91 £ 		Abst. Kursziel*:
8.41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12.91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8.41%
Analyst Name::
Aman Rakkar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?