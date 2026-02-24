HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
13.25CHF
-0.33CHF
-2.41 %
24.02.2026
BRXC
25.02.2026
HSBC Overweight
HSBC Holdings
13.25 CHF -2.41%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien sehr stark ausgefallen, schrieb Aman Rakkar am Mittwoch. Ambitioniertere Ziele für 2026 ließen dem Konsens noch Spielraum im hohen einstelligen Prozentbereich./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Overweight
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
14.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
12.91 £
|
Abst. Kursziel*:
8.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
12.91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.41%
|
Analyst Name::
Aman Rakkar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
