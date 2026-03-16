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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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16.03.2026
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17.03.2026 06:25:53

HSBC Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1190 auf 1360 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kian Abouhossein hob angesichts der positiven Überraschung beim Zinsüberschuss und den Gebühren im vergangenen Quartal seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Bank an, wie er am Montagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Auch bei den Aktienrückkäufen erwartet er nun mehr als bisher. Die Unsicherheit durch den Konflikt im Nahen Osten stehe allerdings einem weiteren mittelfristigen Kursanstieg der Aktie im Weg./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.60 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11.96 £ 		Abst. Kursziel*:
13.73%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11.96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
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