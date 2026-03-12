HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1190 Pence auf "Neutral" belassen. Vom Krieg im Nahen Osten seien unter den europäischen Banken HSBC und Standard Chartered am stärksten betroffen, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstagabend. Die beiden Geldhäuser erzielten dort 4 respektive 12 Prozent ihrer Vorsteuergewinne. Es gehe weniger um Kreditausfälle als um Risiken für die Ergebnisse der Banken./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
11.90 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14.06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11.95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
12:26
|Schwacher Handel: FTSE 100 am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
09:29
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Börse Europa in Rot: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
09.03.26
|FTSE 100-Wert HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HSBC-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)